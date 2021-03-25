شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يصلان للغردقة للمشاركة في افتتاح فندق جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مطار الغردقة الدولي مساء الخميس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وهشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، وذلك للمشاركة في افتتاح أحد فروع الفنادق العالمية بمدينة الغردقة.

يذكر أن الفندق من فئة الخمس نجوم ويقام على ارض مجاويش المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.