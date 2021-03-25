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وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يصلان للغردقة للمشاركة في افتتاح فندق جديد

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مطار الغردقة الدولي مساء الخميس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وهشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، وذلك للمشاركة في افتتاح أحد فروع الفنادق العالمية بمدينة الغردقة.

يذكر أن الفندق من فئة الخمس نجوم ويقام على ارض مجاويش المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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