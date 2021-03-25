شكرا لقرائتكم خبر عن لواء بحري: تعليق الملاحة في قناة السويس منطقي.. والقانون يحدد المسئول عن الحادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء بحري، نادر درويش، إن تعليق حركة الملاحة في قناة السويس أمر منطقي، في ظل وجود السفينة الجانحة وعدم تعويمها حتى الآن.

وأضاف درويش خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الحادث البحري عارض ووارد أن يحدث برًا وجوًا وبحرًا، ولم يحدث للمرة الأولى في قناة السويس، بل تكرر منذ سنوات قليلة بنفس الصورة.

وتابع أن الحوادث البحرية تحكمها القوانين الدولية في ظل عالمية حركة الملاحة والتجارة، ويلتزم المشرف بتقديم إرشاده لطاقم السفينة فقط، وهناك مواد واضحة وصريحة في القانون تؤكد أن قيادة السفينة وإدارتها للربان، وليس للمشرف، ما يعني أن طاقم السفينة المسؤول الأول والأخير.