شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة: «رُحت لدكتور نفسي بسبب ابني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية منال سلامة، إنها ذهبت إلى الطبيب النفسي بسبب عدم قدرتها على التعامل مع نجلها خلال فترة المراهقة، مضيفة: «الطبيب فضل يضحك عليا، وقال لي ابعدي عن ابنك خالص، انت محتاجة مدرس، المشكلة إننا عايزين أولادنا كويسين في كل حاجة، عايزينهم ملايكة».

وتابعت «سلامة»، خلال تقديمها برنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن نجل شقيقتها خلال هذه الفترة في مرحلة المراهقة، وتعمل على توجيه النصائح الخاصة له بضرورة الاجتهاد خلال هذه المرحلة لكي يحقق ما يريد، ولكنه لا يستجيب إلى نصائحها، معقبة :«لما بيشوفني بيهرب».

وأضافت منال سلامة: «الأولاد في مرحلة المراهقة بيكون لديهم رؤية مختلفة عن الآباء، وبيكونوا فاكرين إن تحقيق أهدافهم أمر سهل... فاكرين الحكاية سهلة».