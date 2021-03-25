شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يستقبل وفد من تنسيقية الاحزاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محافظ كفرالشيخ وفد تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمكتبه بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

وضم الوفد كلا من هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، وعمرو درويش، عضو مجلس النواب، واحمد زيدان عضو مجلس النواب ،وهادية حسنى بطلة العالم في الريشة، عضو مجلس نواب، ومنال هلال، عضو مجلس شيوخ ،وهيام فاروق ،عضو مجلس شيوخ،وراجيا الفقي، عضو مجلس شيوخ، وأحمد رمزي، عضو مجلس نواب،ومحمد تيسير مطر، عضو مجلس نواب،ودعاء عريبي، عضو مجلس نواب ،ومحمود ترك، عضو مجلس شيوخ، وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، ورحاب عبدالغني، عضو مجلس نواب ،وأعضاء التنسيقية أحمد البشبيشي ،أحمد نشأت،وأحمد صابر ،ومعتز عبدالله ،ومحمد عبدالرحيم...

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إلى منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة المصرية تماشيًا مع رؤية مصر 2030، لتنفيذ الاستراتيجية لبناء مصر الرقمية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لخلق مجتمع رقمي متكامل وتحقيق نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات الحكومية من خلال إتاحتها رقمياً بشكل مبسط يوفر الوقت والجهد ويساهم في تحسين كفاءة العمل وذلك عن طريق تعزيز تنمية ورقمنة الخدمات الحكومية وبناء القدرات الرقمية للعاملين ونشر الثقافة الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة..

ودعا محافظ كفرالشيخ، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بزيارة إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لافتاً أنها تختص برصد أي متغيرات مكانية تحدث على أرض الواقع سواء في البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق من خلال التصوير الجوي والمعلومات الواردة من هيئة المساحة بالقوات المسلحة، مؤكداً أنه تم تدريب أعضاء الوحدة لرفع كفاءتهم بشكل مستمر.

ومن جانبه أوضح عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، أن محافظة كفرالشيخ هي الأولى بين المحافظات في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية في المحافظة، والتحول الرقمي بدعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، كما أشار إلى أن هناك العديد من الجهود المبذولة للارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وذلك في إطار التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المركز أيضًا يشتمل على خريطة رقمية للطرق، ترصد الطرق وما تحتاجه، بالاضافة إلى إنشاء مركز شبكات المرافق بحيث تحديد المرافق قبل الحفر، وبهذا أصبح لدى المحافظة منظومة متكاملة خاصة بالرصد الفضائي.

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