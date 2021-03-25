شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجلالة تناقش التنمية في دول البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف قطاع العلاقات الدولية في جامعة الجلالة، أمس، ندوة عبر الإنترنت، لجمع كل الباحثين والمعنيين بمجال الاستدامة، وعرض فرص التمويل لمشاركة الباحثين والعلماء في مشروعات مؤسسة الشراكة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تتطرق إلى العديد من التحديات البيئية، والتي تعرقل التنمية في دول إقليم البحر المتوسط، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يتم الاحتفال به في 22 مارس، للدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة.

شارك في الندوة أكثر من 100 باحث من مختلف الجهات المعنية، تحت رعاية ومشاركة الدكتور محمد الشناوي نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع والتنمية البيئية، بالتعاون مع مؤسسة الشراكة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مفوضية الاتحاد الأوروبي، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وصندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا.