شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية مصر والأردن يزوران العراق استعدادا للقمة الثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أن وزيري خارجية مصر والأردن سيزوران العراق غداً استعدادا للقمة الثلاثية.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «وزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي ومصر سامح شكري، سيصلان غداً إلى العراق، وسيكون في استقبالهما بمطار بغداد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين».

وأضاف أن «هناك حوارات مهمة ستكون تتعلق بتعزيز العمل المشترك وفق آلية التنسيق الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة»، مبينا ان «الحوارات ستكون على جميع الصعد استعدادا لانعقاد القمة على المستوى الرئاسي في بغداد.