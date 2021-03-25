شكرا لقرائتكم خبر عن رأفت رئيسًا لمدينة الغردقة .. وحامد لرأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسؤولون بمحافظة البحر الأحمر، تعيين اللواء إيهاب رافت، رئيس مدينة رأس غارب، رئيسًا لمدينة الغردقة، واللواء حامد احمد رئيس حي شمال الغردقة رئيسا لمدينه رأس غارب.

غيما شملت حركة تنقلات المحليات التي صدرت اليوم الخميس تعيين اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظ البحر الأحمر، ونقل اللواء هشام الطويل، سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، إلى منصب سكرتير عام مساعد جنوب سيناء.