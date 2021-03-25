شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية لجان البت الفني ولجان التظلمات بنقابة المهندسين بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت نقابة المهندسين بالقاهرة عن فتح باب الترشح للمهندسين الراغبين في الاشتراك بعضوية لجان البت الفني ولجان التظلمات المشكلة وفقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 ونظامه الأساسي ولوائح ممارسة المهنة وطبقا لمتطلبات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وقرار رئيس الوزراء رقم 936 لسنة 2020 والمعدل للقرار رقم 800 لسنة 2020 للعمل بمحافظة القاهرة .

حيث يكون الترشح لمنصب رئيس لجنة البت الفني لمهندسين استشاريين تخصص هندسة انشائية ( تصميم منشآت خرسانية ) خبرة لا تقل عن 15 سنة ، والترشح لعضوية لجان البت الفني لمهندسين مدنى / عمارة خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، بينما يكون الترشح لمنصب رئيس لجنة التظلمات لمهندسين استشاريين تخصص هندسة انشائية ( تصميم منشآت خرسانية ) خبرة لا تقل عن 15 سنة .

كما يشترط فى المهندس المتقدم للترشح ان يكون لديه خبرة عملية فى مجال التخصص المطلوب وشهادات الخبرة الدالة على ذلك ( السيرة الذاتية ) وتجديد عضويته بالنقابة وان يكون حسن السير والسلوك وألا يكون صدر ضده أحكام مخلة بالشرف والمهنة أو حكم تأديبي من النقابة وصرح اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس نقابة مهندسين القاهرة ان ذلك يأتي فى اطار الدور القومي والمهني لنقابة المهندسين فى تنظيم آليات وقواعد العمل الهندسي والارتقاء به والمحافظة عليه والتأكد من جودته بما يحقق صالح الوطن .