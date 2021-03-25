الفريق أسامة ربيع يتابع أعمال التكريك بمنطقة جنوح السفينة من الكراكة مشهور (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم الخميس، الكراكة مشهور إحدى كراكات الهيئة خلال قيامها بأعمال التكريك بمنطقة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بالكيلومتر ١٥١ ضمن جهود الهيئة لتعويم السفينة الجانحة واستئناف حركة الملاحة بالقناة مرة أخرى.

تهدف أعمال التكريك إلى إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بكميات تكريك تتراوح بين ١٥ و٢٠ ألف متر مكعب من الرمال يتم طردها عبر خطوط طرد خارجية خاصة بالكراكة، للوصول للغاطس الملائم لتعويمها والذي يتراوح بين ١٢ و١٦ مترا.

وخلال جولته التفقدية، اطلع الفريق أسامة ربيع على أعمال التكريك التي تتم بواسطة الكراكة مشهور بداية من مساء اليوم الخميس، بالتنسيق مع شركة الإنقاذ الهولندية SMIT والتي تتابع جهود التعويم من أعلى سفينة الحاويات البنمية.

وأكد الفريق ربيع أن أعمال التكريك تتم وفقا لأعلى معايير الأمان البحري بمراعاة عدة محددات أبرزها طبيعة التربة ووجود التكسيات والمسافة الآمنة بين الكراكة والسفينة، مشددا على ثقته بقدرة رجال الهيئة على تعويم السفينة في أقرب وقت ممكن.

جدير بالإشارة أن أعمال التكريك التمهيدية بدأتها الكراكة العاشر من رمضان مساء أمس الأربعاء، قبل الدفع بالكراكة مشهور.

الفريق أسامة ربيع يتابع أعمال التكريك بمنطقة جنوح السفينة من الكراكة مشهور

الفريق أسامة ربيع يتابع أعمال التكريك بمنطقة جنوح السفينة من الكراكة مشهور

الفريق أسامة ربيع يتابع أعمال التكريك بمنطقة جنوح السفينة من الكراكة مشهور

الفريق أسامة ربيع يتابع أعمال التكريك بمنطقة جنوح السفينة من الكراكة مشهور

الفريق أسامة ربيع يتابع أعمال التكريك بمنطقة جنوح السفينة من الكراكة مشهور