شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة معاق ذهنيًا من الموت تحت أنقاض عقار.. و«تضامن الإسكندرية» تودعه دار رعاية «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجا معاق ذهنيًّا من حادث انهيار سقف عقار في منطقة غربال التابعة لحي محرم بك، والذي راح ضحيته شخصان.

على الفور، تحركت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، إلى طفل معاق ذهنيًّا أصيب في انهيار سقف بمنطقة «غبربال» وسط الإسكندرية، لوضعه في إحدى دور الرعاية بعد إصابته ووفاة من كان يرعاه داخل العقار.

وذكرت المديرية أنه بمجرد ورود إشارة من غرفة عمليات المحافظة تفيد بانهيار عقار رقم ٣٠ شارع أحد المتفرع من المنى الموازى لشارع شجرة الدر في حي محرم بك انتقلت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وسعيد حسين بإغاثة المديرية، حيث اسفر انهيار العقار عن وقوع 2 حالة وفاة وإصابة ابن معاق ذهنيا، وتم إيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وأكدت أنه تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ومنها الجمعية الشرعية ومؤسسة اجاويد الخير وجمعية الهلال الأحمر لتقديم البطاطين وتوزيع وجبات على الأسر المتضررة وعددهم 13 فردًا بالعقار المنهار.

كان شخصان قد لقيا على الأقل مصرعهما، وأصيب آخر، في حادث انهيار جزئي بعقار قديم، مكون من 4 طوابق، قبل قليل، في منطقة غربال، بنطاق حي وسط الإسكندرية.