شكرا لقرائتكم خبر عن «جراحة نادرة عالميًا».. استئصال ورم يزن 3 كيلو من بطن طفل في الإسكندرية «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي في استئصال ورم خلقي من بطن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في أحد مستشفيات الإسكندرية.

وقال الدكتور صابر محمد وهيب، أستاذ جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، رئيس الفريق الطبي، الذي أجرى الجراحة، أن الورم يبلغ من الأبعاد 25*18*12، ويزن 3 كيلوجرامات.

وأوضح أنه يعتبر هذا الورم من الأورام النادرة جدًا في الاطفال حيث لا يتعدى عدد الحالات المسجلة بالدوريات الطبية العلمية من مراكز الأطفال العالمية عن ثلاثين حالة، ولا يتعدى 10 حالات في الاعمار اقل من 5سنوات، وتم تشخيص الورم أثناء متابعة الطفل لشكواه من آلام بالبطن وذلك لكبر حجم ووزن الورم مما ادى إلى الضغط على معظم الأعضاء داخل البطن، وبعد عمل الفحوصات والتحاليل المطلوبة تم اجراء العملية التي استغرقت ساعة.

وأشار إلى أن الأورام الخلقية تحدث نتيجة خلل جيني أثناء الحمل نتيجة تعرض الجنين لعوامل وراثية بالجينات أو عوامل بيئية تتعرض لها الام اثناء الشهور الاولى من الحمل تناول ادوية معينة أو التعرض لعوامل تلوث بيئية كيميائية أو عضوية أو غذائية تؤدي إلى حدوث الخلل الجيني، لذا نؤكد دائما على ضرورة المتابعة أثناء الحمل من خلال الفحص بالموجات رباعية الأبعاد بواسطة طبيب النساء والتوليد للوقوف على كثير من الاختلافات والأورام الخلقية التي يمكن تشخيصها أثناء وطوال فترة الحمل، وكذلك المسح الشامل بالموجات الصوتية للأطفال حديثي الولادة في اول ستة شهور من عمر الطفل.

وأكد «وهيب» على التشخيص المبكر والمتابعة من اول فترة الحمل إلى مابعد الولادة مما يساعد على تشخيص وعلاج كل المشاكل الجراحية للأجنة.