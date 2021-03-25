شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة يفتح النار على الشامتين في وفاة نوال السعداوي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على شماتة البعض في وفاة الدكتورة نوال السعداوي بسبب آرائها الجريئة حول بعض القضايا، قائلًا: «الإسلام لا يحجر على إبداء الرأي لأن الفكر يعالج بالفكر».

وتابع «كريمة»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، أن «السعداوي» كانت لها بعض المعارك الفكرية، ودخلت معها في الكثير من القضايا، لكني لم أكفرها، معقبًا: «قضية الايمان والكفر حكمها لله عز وجل... تعلمت من شيوخ في الأزهر الشريف أن علينا إحسان الظن بالناس، ومن هنا يحرم التكفير للناس، ويترك هذا الأمر للهيئة العلمية ثم الهيئة القضائية».

ولفت إلى ان «السعداوي» الآن بين يدي الله، مقعبًا: «ربنا أرحم بها من نفسها، والحكم لله وحده، ولكن بعض من يتوهمون أنهم أوصياء على الدين لديهم شماتة، في موتها، والإسلام لا يعرف الشماتة».