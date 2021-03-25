شكرا لقرائتكم خبر عن أول زيارة لمسار العائله المقدسة وكنيسة العذراء وفد من الكنيسة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت اليوم كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، وفد الكنيسة الأرثوذكسيه الروسية كاول زيارة للكنيسة بعد افتتاح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ لمسار العائلة المقدسة.

وكان في استقبال وفد الكنيسة الروسية الانبا ماركوس أسقف ورئيس دير القديسة دميانه وإيبارشية كفر الشيخ ودمياط،القمص متياس سمير كاهن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا والقمص تيموثاوس يني، كاهن كنيسة السيدة العذراء بسخا، والقمص تادرس فتحي، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بالمنشية الكبرى،جورج سمير ،عضو بيت العائلة فرع كفر الشيخ.

وعبر أعضاء وفد الكنيسة الروسية عن سعادتهم بالكنيسة ومسار العائلة بكفر الشيخ، وما حدث به من تطوير، كما تفقدوا الكنيسة وما تحتويه من أثار متعددة ومنها «كعب يسوع» وهو أثار كعب السيد المسيح على حجر وكتب على الجانب المقابل له لفظ «الله 1».