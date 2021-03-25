شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء : الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح حرام شرعا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت دار الإفتاء المصرية الرد على سؤال من شخص يقول: «ما حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة؟».

وجاء رد لجنة الفتوى بالدار أنه لا يجوز الحصول أو الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة.

وشددت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيس بوك، على أنه يجب على القائمين على أمر السلع المدعمة أن يتقوا الله في أنفسهم، وفي حقوق الناس ومعايشهم، ويحرصوا على تسليم الأمانات إلى مستحقيها دون غيرهم.

واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].