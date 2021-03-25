شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تشغيل تطبيق «بنى سويف معاك» لتلقى شكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هانىء غنيم، محافظ بنى سويف، إن المحافظة اطلقت التشغيل التجريبى لتطبيق «بنى سويف معاك» على الهواتف الذكية «الموبايل اندوريد» لاستقبال شكاوى المواطنين، وهو التطبيق الأول من نوعه على مستوى المحافظة، بهدف فتح قناة أو نافذة جديدة نوعية لتلقى طلبات أو مشاكل المواطنين، خاصة وأن قطاع كبير من المواطنين لديهم الهواتف الذكية، وأن هناك متابعة يومية للشكاوى التي ترد عليه وارسال الحلول لها وتم وضع آلية لإدارة التطبيق لتحقيق أكبر استفادة منه خاصة في جوانب سرعة تلقى الشكوى والتعامل الفاعل معها، الذى يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية بالوقوف على مطالب واحتياجات وشكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض القطاعات الخدمية، وسرعة تلبيتها وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لها، وكخطوة نوعية في مجال التحول الرقمى الشامل الذي تترجمه الحكومة بخطى جادة

وقال المحافظ، إنه تلقى تقارير من رؤساء مدن بنى سويف عن الأعمال التي قاموا بها خلال اليومين الماضيين كان من أهمها قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمسطا بسحب 29 عينة مواد غذائية مختلفة لفحصها معمليا بالمعامل المختصة، وتحرير 13 محضرا لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض، و8 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، فضلاً عن إعدام كمية من الجبن والكبدة المجمدة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، خلال حملة تفتيشية نفذها مكتب مراقبة الأغذية بإدارة سمسطا الصحية التي استهدفت بعض المنشآت الغذائية والمخابز البلدية بمدينة سمسطا وقرية المحمودية وبني راشد والبلهاسي لتشديد الرقابة على أسواق التصنيع والتداول ومنافذ بيع المواد الغذائية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق والتحقق من توافر مقومات صلاحية السلع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



فيما واصلت الوحدة جهودها اليومية في ملفات النظافة العامة والكهرباء والمياه والصرف الصحي حيث تم رفع 100 طن من القمامة بشوارع المدينة والمجالس القروية ونقلها إلى مصنع التدوير بالظهير الصحراوي، في حين صيانة 195 كشافا وتركيب 45 لمبة موفرة بالميادين والشوارع الرئيسية والطرق المؤدية إلى القرى لرفع كفاءة الإنارة العامة بدائرة المركز، بينما تم تحرير عدة محاضر وإنذارات لمخالفات بيئية بقريتي الشنطور ودشطوط .

وقال المحافظ، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن «برئاسة المهندس محمود سعد شاهين» تحفظت على عدد من الشيش لعدم تنفيذ قرار حظر تقديمها ببعض المقاهي والكافيهات وتحرير عدة محاضر تصالح مع غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية بعد دفع الغرامة الفورية المقررة، أثناء تنفيذ حملات ميدانية متفرقة بشوارع المدينة ودائرة المركز لمتابعة الالتزام بتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية لتداعيات فيروس كورونا، كما تم المرور اليومي على المستشفى المركزي للتأكد من توافر حد الأمان من الأكسجين والأدوية للمرضى .

وفي قطاع النظافة تم رفع المخلفات القمامة من شارع سماح الوجوه والترعة الفشنية وشارع المستشفى وطراد النيل والإبراهيمية ومنطقة التموين القديم والحي البحري للمدينة، كما تم جمع القمامة المنزلية بدائرة مجلس قروي الفنت وشنرا وإقفهس وتلت وأبسوج ودلهانس، ومسح طريق ماركو /القليعة ومدخل قرية الجمهود فضلاً عن متابعة أعمال التجميل لمدخل قرية الفنت.

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية شنرا بالمرور على الوحدة الصحية بقرية سالم البحيري لمتابعة سير العمل وتم إعداد مذكرة قانونية للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها، بينما قام مجلس قروي أبسوج برفع 40 طن ناتج حفر وتطهير فرع 2 أمام القرية وإصلاح عطل بيارة صفط العرفا القبلية، علاوة متابعة الوحدة المحلية لقرية دلهانس لأعمال الرصف بطريق دلهانس/منسابة، واستكمال صيانة أعمدة الكهرباء وتركيب كشافات الإنارة العامة بمدخل الطريق الصحراوي الغربي

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف «برئاسة اللواء وليد البيلي» قامت بالعديد من الجهود متضمنا الإشارة إلى إصلاح أعطال مياه الشرب بشارع الشبان المسلمين وشارع أحمد حجازي أمام كلية الصيدلة وكذلك صيانة وتأمين كابلات الكهرباء ببعض المناطق بالمدينة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بينما تم متابعة تنفيذ قرار الإزالة لحالة تعد بالبناء المخالف على قطعة أرض زراعية بزمام قرية بليفيا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتواصل الوحدة جهودها اليومية بكافة شوارع المدينة والمجالس القروية التابعة لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري حيث تم رفع المخلفات من شارع عبدالسلام عارف والجيار ومصطفى كامل وسعد زغلول وشارع المدارس حتى شارع الجمهورية ومحيط كل من مديرية الطب البيطري ومركز إعلام بني سويف وشارع أحمد حجازي وشارع أحمد عرابي وشارع الروضة وشارع حاتم رشدي وطريق الفيوم الجديد والقديم وكورنيش النيل، كما قامت شبكة الكهرباء الداخلية بمراجعة وحدات الإضاءة بشارع صفية زغلول وشارع الخلفاء بمنطقة الغمراوي وشارع عبدالمنعم حافظ وشارع أحمد شعبان وشارع عزوز وشارع مصطفى علام وشارع صالح كامل من حاتم رشدي .

كما تضمن التقرير الإشارة إلى قيام مجلس قروي شريف باشا بإصلاح أعطال الكهرباء بطريق شريف باشا /منقريش والتي نتجت عن شدة الرياح وسوء الأحوال الجوية، علاوة على صيانة 40 كشافا بطريق بني سويف/ناصر الزراعي، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية برفع 30طنا من القمامة والمخلفات بقرية الدوية والزرابي ومحيط كنيسة الأنبا كاراس ومسح طريق محيي الدين وعزبة سليمان في حين استأنفت الوحدة المحلية لقرية باروط أعمال التجميل لمدخل القرية .

وقال إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى «برئاسة المحاسب محمد بكري» تابعت مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي حيث جاري تغطية ترعة الإطوابية بجزيرة المساعدة وتجميل وتطوير مدخل المدينة إضافة إلى إنشاء كوبري مشاة أعلى السكك الحديدية وتشطيب المبنى الإداري الجديد ووحدة إطفاء إنفسط وتطوير مبني الحملة الميكانيكيّة ومد شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب بعدد من القرى والعزب والنجوع .

وتمكنت إدارة تموين الواسطى من ضبط 110 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم تحرير 3 محاضر بهذا الشأن، كما قامت بالتحفظ على كمية من العصائر المعلبة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبويات دهان منتهية الصلاحية وتحرير عدة محاضر لممارسة أنشطة تجارية بدون ترخيص وعدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، كما قام مكتب حماية المستهلك بتحرير 9 محاضر تنوعت بين عدم وجود شهادات صحية وعدم وجود سجلات تجارية وعدم الإعلان عن الأسعار، خلال الحملات التموينية والتي استهدفت ضبط الأسواق وحماية المستهلك من جرائم الغش التجاري والتلاعب بالأسعار .