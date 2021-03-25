شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدعم منظومة النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضخ المزيد من معدات النظافة خلال الفترة القادمة لرفع أكبر كميات من المخلفات وخاصة عن مدينة كوم أمبو لتحويل المخلفات مباشرة إلى مدفن العلاقى الصحى لحين تخصيص مدفن مستقل للمدينة وقرى المركز.

وأضاف المحافظ في بيان، الخميس، أنه يتوازى ذلك مع تخصيص 35 مليون جنيه لإنشاء مجمع خدمات وسويقات بكوم أمبو لتوفير الخدمات الجماهيرية وتفريغها من الإشغالات والباعة الجائلين.

وشدد على رفع مستوى الخدمة الطبية بمستشفى أسوان الجامعي، بجانب مراجعة التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية بمصنع كيما 2 الجديد، فضلاً عن رفع كفاءة بعض الطرق الداخلية وإعادة توزيع الأطباء على الوحدات الصحية للوفاء بالاحتياجات الجماهيرية.