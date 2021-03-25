شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس جامعة أسوان بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصيب الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، بفيروس كورونا المستجد ويخضع حاليا للعلاج طبقا للبرتوكول علاج كورونا، وفقًا لوزراة الصحة وحالته مستقره وبالعزل المنزلي مع تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

وقدم العاملون بالجامعة من نواب الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بالمستشفيات الجامعية بخالص تمنياتهم بالشفاء العاجل.