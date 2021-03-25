شكرا لقرائتكم خبر عن تربية فنية أسوان تحصد المركزين السادس والسابع على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت الطالبتان رنا أحمد محمد، بمدرسة بدرية حامد الإعدادية بنات بإدارة أسوان التعليمية بالمركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة الأبحاث في تاريخ الفن والتذوق الفنى للعام الدراسى 2021/2020، وهاجر عادل عبدالوهاب بمدرسة كرم الديب الثانوية المشتركة بإدارة كوم امبو التعليمية لفوزها بالمركز السابع على مستوى الجمهورية بذات المسابقة .

وقدّم الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم باسوان لمعلمى التربية الفنية بالمدرستين والموجهين، وعلى رأسهم فاتن على الموجه العام، على الجهد المبذول للوصول إلى هذا المستوى المتميز.