شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: إجراء الإعفاء الجمركى عبر منصة إلكترونية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مجدى عبد العزيز مستشار وزير المالية لمصلحة الجمارك، مساعى الدولة المصرية للإسراع من الإفراج الجمركي، موضحا أنه سيكون من خلال منظومة إلكترونية، وسيجرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي من خلال المنصة الإلكترونية التي سيجرى تدشينها للإسراع من الإفراج، موضحا أن هذا النظام سنبدأ بالتدريب عليه من 1 أبريل وحتى نهاية يونيو، وسيكون إلزاميا أول يوليو.

وأضاف مستشار وزير المالية لمصلحة الجمارك، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الوزرة كانت تبحث كيفية وصول الإفراج الجمركي للمعدلات العالمية، حيث إنه وفقا للمعدلات العالمية يجرى الإفراج الجمركي قبلها بيوم.

وتابع مستشار وزير المالية لمصلحة الجمارك: وضعنا يدينا على مواضع الخلل في حركة التجارة الدولية في الموانئ المصرية، وكشفنا عن كل هذه الأمور التي تنطوى على وقت طويلة في الإعفاء الجمركي وتكلفة عالية ونضعها في منظومة إلكترونية عالية، ومن خلالها كل شخص يدخل بالتوقيع الإلكترونى الخاص به.