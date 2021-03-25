شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 500 مليار جنيه ميزانية المرحلة الثانية لمشروع "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 بثا مباشرا للقاء الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، لعدد كبير من الجمعيات الأهلية الشريكة فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

وقالت وزيرة التضامن خلال اجتماع تنسيقى للجمعيات، إن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة: كنا نعمل فى 11 محافظة، والثانية سوف نعمل فى 20 محافظة، كما أن المرحلة الأولى كنا نعمل بـ23 جمعية أما الثانية سوف نصل إلى 500 جمعية.

وعن ميزانية المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، قالت الوزيرة إن ميزانية التضامن فى المرحلة الأولى كانت تصل إلى 675 مليون جنيه وميزانية المرحلة الأولى بأكملها لكل القطاعات تصل إلى 9 مليارات جنيه أما المرحلة الثانية فسوف تصل إلى 500 مليار جنيه مصرى.

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة تعمل ليل نهار على الإسراع فى تنفيذ المطلوب منها فى هذه المبادرة وتنفيذ المشروعات التى تشرف عليها وتنفذها الوزارة.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد استقبل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بديوان عام المحافظة خلال زيارتها لأسيوط لافتتاح وحضور عدد من الفاعليات والأنشطة، وذلك بحضور العميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ولفيف من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلى الجمعيات الأهلية بالمحافظة.