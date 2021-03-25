شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمرصد الأزهر يوضح 3 أدوار تمثل جهود المرأة فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عبد العال عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، جهود المرأة العربية في مكافحة الإرهاب والأفكار الظلامية في كافة دول العالم، موضحا أن جهود المرأة لا تقل عن جهود الرجل في هذا الاتجاه، لافتا إلى أن دور المرأة انقسم إلى 3 محاور تمثلت فى دور ميدانى وفكرى ودعوى.

وأضاف عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الدور الميدانى للمرأة تمثل في موقف السيدة لطيفة في فرنسا وهى إمراة مكلومة ابنها مات في حادث إرهابى وذهبت للمدينة التي يوجد بها الجانى الذى قتل ولدها وأقامت مؤسسة من أجل السلام والتسامح، ونشرت التسامح والسلام في كل ربوع فرنسا.

ولفت عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إلى أن الدور الفكرى تمثل في جهود الدكتورة فاطمة سالم أستاذ الإعلام التى نشرت بحث بعنوان "دور الإعلام الإلكترونى في مكافحة التطرف"، بجانب دور دعوى تمثل فيما فعلته الدكتورة عبلة الكحلاوى رحمها الله، في جهود دعوية لمكافحة التطرف، مؤكدا أن المرصد يولى اهتماما كبيرا بدور المرأة في محاربة التطرف.