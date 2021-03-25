منار يبحث التعاون المشترك مع وزير الحج والعمرة بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قوة العلاقات بين مصر و السعودية، وعمقها التاريخى والاستراتيجى الكبير.

وبحث خلال استقباله الدكتور عصام سعد بن سعيد وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وسفير السعودية لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، الخميس، عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في مجال النقل الجوي، وسبل تعزيز التعاون بين مصر والسعودية، وآلية التنسيق بينهما.

وأكد منار أن قطاع الطيران المدنى المصرى، يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، والتى تسهم بشكل كبير فى تطور وتقدم صناعة النقل الجوى فى مختلف مجالاته، مشيرا إلى أهمية تفعيل التعاون بما يحقق المصالح اقتصادية و تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد الدكتور عصام سعد، عمق العلاقات السعودية المصرية، مشيرا إلى أهمية عقد جلسة المشاورات في ضوء المصالح المشتركة من خلال التنسيق المبكر، وبحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مثمنا ما شاهده من تطور كبير داخل قطاع الطيران المدنى المصرى.

وأكد حرص الجانب السعودى على تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات والشراكة الفعالة مع وزارة الطيران المدنى المصرى وشركاتها التابعة، بما يخدم الطرفين فى مختلف المجالات الخاصة بصناعة النقل الجوى.

وأهدى وزير الطيران المدنى، درع الوزارة للدكتور عصام سعد وزير الحج والعمرة.