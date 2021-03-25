"جامعة الدول" تُكرم منى الشاذلي وتهديها درع المرأة العربية للمسئولية المجتمعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كرمت جامعة الدول العربية الإعلامية منى الشاذلي بحصولها على درع المرأة العربية للمسئولية المجتمعية، فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

تم التكريم بحضور كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد ابو الغيط والدكتورة راندا رزق، أمين عام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، وأمين الاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي الدكتور أحمد الجنابي والدكتورة ماجي الحلواني ولفيف من الوزراء والسفراء والعرب.

وجاء التكريم ضمن فعاليات المنتدي الثالث للمرأة العربية للمسئولية المجتمعية، تقديرًا للدور الإيجابي الذي تلعبه منى الشاذلي في دعم مشاريع التعليم والصحة عبر سنوات طويلة.

وتُعد منى الشاذلي من أكبر الإعلاميين الداعمين لجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها لغير القادرين.

وقالت الإعلامية منى الشاذلي في تصريحات لـ "الخليج 365" إنها فخورة بهذا التكريم، وأضافت في تصريحات لـ "الخليج 365" أنها تشعر بالتضائل أمام سيدات عظيمات في مصر والوطن العربى أفنوا حياتهم في العمل المجتمعي وخدمة المشاريع التنموية"، وتابعت بالقول: "ربما يكونوا بعيدات عن الأضواء والإعلام ولكن تأثيرهن موجود في كل مكان".

ووجهت منى الشاذلي الشكر للمجلس العربى للتنمية المجتمعية، ووعدت بتقديم المزيد لخدمة العمل التنموي في مصر.

ويُقدم درع المرأة العربية لشخصيات نسائية إيجابية في العالم العربي، بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء ورؤساء الاتحادات والجمعيات التابعة لجامعة الدول العربية.