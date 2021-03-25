شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة يارا نعوم ووالدتها لـ جنح الغردقة بتهمة التمييز لمنع جليسة أطفال نزول حمام سباحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم» أن نيابة الغردقة الجزئية بالبحر الأحمر أحالت يارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب لاعب الاهلي السابق ووالدتها لمحكمة الجنح لمحاكمتهما بتهمة التمييز والعنصرية وذلك في التحقيقات التي أجراها المستشار محمد إسماعيل وكيل النيابة في الواقعة الشهيرة ضد إحدى السيدات التي تعمل جليسة أطفال لدي احدي الأسر.

وتعود الواقعة خلال الصيف الماضي بعد قيام سيدة بنشر بوست على الفيس بوك يتهم يارا نعوم زوجة لاعب الأهلي السابق عماد متعب برفض نزول مربية أطفالها إلى حمام السباحة بأحد منتجعات الغردقة، وأنه حين نزلت الخادمة إلى حمام السباحة، وجدت اعتراضاً من والدة يارا نعوم «فوجئت بواحدة كبيرة في السن بتناديني بتقولي الشغالة متنزلش أنا مش هنزل الماية مكان الشغّالة، استفزيت جداً ورعيت فرق السن» وبعدها جاء حرس الشاطئ وطلب خروج جليسة الأطفال من حمام السباحة، حتى ترتدي الملابس المخصصة لذلك «البوركيني».

وقد كان غير أن الأمر لم ينتهي عند ذلك وأن يارا نعوم، زوجة لاعب الأهلي السابق، والتي كانت برفقة والدتها، تدخلّت وبدأت في الهجوم عليها وتهجمت عليا في حمام السباحة وبتقولي، انتي مش عارفة أنتي بتعتدي مع مين، لو مش عارفة أنك في منتجع محترم مينفعش تنزلى فيه شغالتك روحي بيها بلطيم.. أنا مش هنزل مكانها، غير وابل من الشتائم ومامتها بتقول هعملك محضر

فيما نفت يارا نعوم الواقعة وأنه تم الزج باسمها وباسم زوجها مستغلين شهرته في تشهير واضح وأنها تحترم وزوجها كافة أطياف المجتمع، مشيرةً إلى أنها «تضامنت مع إدارة المنتجع الذي نقضى فيه العطلة الصيفية عندما وجهوا اللوم لأحد الأسر نظرا لقيام مربية المنزل بالنزول إلى حمام السباحة بالملابس العادية دون الالتزام بالملابس المخصصة للسيدات سواء المحجبات أو غير المحجبات، وذلك حرصا على السلامة العامة.

وأثارت الواقعة في وقتها غضباً شديداً على وسائل التواصل وراج منشور السيدة بكثافة، حيث طالب المغردون بمحاسبة يارا نعوم وإحالتها للتحقيق.

كما نصت المادة 161 مكرر على، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.