شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة : البرنامج الوطنى لمكافحة الدرن وصل بنسبة الشفاء لـ87% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انخفاض معدل الإصابة بمرض الدرن فى مصر بنسبة 20% عام 2020 بواقع 12 حالة لكل 100 ألف شخص، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.

وأشارت وزيرة الصحة، خلال فعاليات مؤتمر الاحتفال باليوم العالمى للدرن، إلى أن البرنامج القومى للقضاء على الدرن يسعى لانخفاض معدل الإصابة بالمرض بنسبة 50% بحلول عام 2025 من خلال استراتيجية اكتشاف الحالات الدرنية الإيجابية ومنع حدوث عدوى جديدة مع العلاج للحالات المصابة بعدوى الدرن الكامن.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على توفير التغطية بالتطعيم ضد مرض الدرن، حيث بلغت نسبة التغطية بالتطعيم 98% للمواطنين المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، كما تقوم الوزارة بتطبيق برنامج علاجى متطور بمستشفياتها لعلاج الدرن وتوفير العلاج اللازم بالمجان مما ساهم فى الوصول إلى نسب شفاء بلغت 87% وهى أعلى من النسب العالمية والتى تصل إلى 85% عالميًا، بالإضافة إلى زيادة معدلات اكتشاف المرض لتصل إلى نسبة 68% وذلك بفضل جهود البرنامج القومى لمكافحة الدرن.

ولفتت الوزيرة إلى تزويد شبكة معامل الدرن على مستوى الجمهورية بأحدث الأجهزة للكشف المبكر عن مرض الدرن ومعرفة مقاومة الميكروب للمضادات الحيوية خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى توفير أجهزة قياس الأشعة البنفسجية للتطبيق الأمثل لوسائل مكافحة العدوى بمعامل الدرن، كما أشارت إلى تنفيذ 11 حملة للكشف عن مرضى الدرن بالسجون خلال عام 2020، وتوفير العلاج اللازمة للحالات المصابة بالمجان.

جانب من احتفالية اليوم العالمى للدرن

وتابعت الوزيرة أن عدد المترددين على مستشفيات الصدر، خلال عام 2020، بلغ أكثر من 2 مليون مواطن، حيث تم تخصيصها كمستشفيات فرز وعزل للحالات المصابة بكورونا، كما أشارت إلى الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للكوادر الطبية بمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية، عن طريق تقديم دورات تدريبية للعاملين بها من مكافحة عدوى وبروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن اعتماد جميع مستشفيات الصدر ببرنامج الزمالة المصرية

وأكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن مصر من الدول المتقدمة فى مكافحة مرض الدرن، وسيتم الإعلان عن خلو مصر من مرض الدرن قريبًا، موجهة الشكر فى هذا الصدد للرئيس عبدالفتاح السيسى، على المبادرات التى تم إطلاقها فى مجال الصحة العامة مما ساهم فى تعزيز صحة المواطنين، مما ساهم فى خفض نسب الإصابة بالدرن.

وأشار الدكتور حسام حسنى، مستشار وزيرة الصحة للتميز الإكلينيكى، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إلى أن ما بذلته وزارة الصحة فى التعامل مع جائحة كورونا وما نتج عنه من تطوير لوحدات الأمراض الصدرية ووضع بروتوكولات علاجية والتدريب عليها ورفع القدرات العلمية للفرق الطبية يعد طفرة فى تغيير خريطة الطب المبنى على الدليل والذى يتعامل مع الحالات من مبدأ توحيد طرق التشخيص والعلاج.