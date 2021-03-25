شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الإنتاج الحربى» و«تاليس» العالمية فى مجال الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، نائب رئيس مجموعة تاليس العالمية، مارك درامون، أمس، لبحث أطر التعاون المشترك بمقر ديوان عام الوزارة.

وأوضح «مرسى» أن اللقاء يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات التى تجرى بين الجانبين لمتابعة تطورات التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية والمدنية وتبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات، ومنها التعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (م 144) الحربى وشركة تاليس فى مجال إنتاج أجهزة الاتصال وأنظمة الدفاع الجوى، والعمل على نقل خبرات الشركة العالمية فى هذا المجال لشركات ووحدات الإنتاج الحربى.

وأشار «درامون» إلى حرص شركته على تنمية الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربى، نظرًا لما تمتلكه من خبرات وإمكانيات فنية وتصنيعية وبشرية هائلة، مؤكدا اهتمام الجانب الفرنسى بتعميق التعاون مع مصر فى المرحلة الراهنة فى العديد من المجالات العسكرية والمدنية، ومنها «أنظمة الدفاع الجوى، المحطات الأرضية للتحكم فى الأقمار الصناعية، أجهزة الاتصال»، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى.