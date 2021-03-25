شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تنظم قافلة تنمويه شاملة في قنا الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح محافظ قنا الأحد المقبل قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة، بمقر الوحدة الصحية بقرية أبودياب غرب بمركز دشنا شمال المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وأوضح الداودي في بيان، الخميس، أن القافلة تأتي تفعيلاً لدور جامعة عين شمس في خدمة المجتمع، وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في خدمة القرى الأكثر إحتياجاً .

وتستهدف القافلة خدمة أهالي قرية أبودياب غرب بمركز دشنا ،والبالغ تعدادها ما يزيد على 10 آلاف نسمة من خلال تقديم الخدمات الطبية المجانية في مختلف التخصصات وصرف العلاج مجاناً وكذلك التوعية الصحية، إلى جانب فصول محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، فضلاً عن توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.