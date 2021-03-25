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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض الكتاب الدولى، بأرض كوتة، مساء الخميس والذي يمتد في الفترة من ٢٥ مارس إلى ٣ إبريل المقبل ٢٠٢١، بمشاركة 90 دور نشر، بالإضافة إلي جميع قطاعات وزارة الثقافة، ومؤسسة الأهرام، ومؤسسة دار المعارف، ومكتبة الإٍسكندرية.

ولأول مرة في المعرض الإسكندرية تكون هناك مشاركة دولية متمثلة في هيئة الشارقة للكتاب بالإمارات العربية المتحدة.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض، مشيداً بعدد الإصدارات في دور النشر المختلفة، لافتاً إلى الدور القوي الذي تقوم به معارض الكتاب وما لها من مردود وتأثير إيجابي علي المجتمع.

الجدير بالذكر أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور يوميا من 10 صباحا إلى 9 مساءا، ماعدا يوم الجمعة من 1م الي 9 م وتتخذ الهيئة العامة للكتاب الجهة المنظمة للمعرض، كل الإجراءات الاحترازية للجمهور في أثناء دخول المعرض، لحماية المواطنين من فيروس كورونا، حيث لا يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، ويتم قياس الحرارة، والتعقيم، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية التى حددها مجلس الوزراء بـ 50% من السعة الاستيعابية.

بـ50% من السعة .. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب بمشاركة 90 دار نشر (صور)

بـ50% من السعة .. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب بمشاركة 90 دار نشر (صور)

بـ50% من السعة .. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب بمشاركة 90 دار نشر (صور)

بـ50% من السعة .. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب بمشاركة 90 دار نشر (صور)

بـ50% من السعة .. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب بمشاركة 90 دار نشر (صور)

بـ50% من السعة .. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب بمشاركة 90 دار نشر (صور)

بـ50% من السعة .. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب بمشاركة 90 دار نشر (صور)