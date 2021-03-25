شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل الغردقة لافتتاح فندق سياحي ومتابعة عدة مشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل مطار الغردقة الدولي مساء الخميس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء لافتتاح أحد فروع الفنادق العالمية بالمدينة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك غدا الحمعة بحضور وزيري السياحة والاثار وقطاع الاعمال العام ومن المقرر ان بقوم رئيس الوزراء بجولة بعدد من المناطق السياحية بمدينة الغردقة بالاضافة إلى متابعة عدد من المشروعات.

ويعد الفندق الجديد هو الثالث للمجموعة العالمية في مصر من فئة 5 نجوم على مساحة تزيد على 255 ألف متر مربع، تتوسّط أبرز المعالم الشهيرة في المنطقة وتمتد بطول كيلو متر على الشاطئ الساحر للبحر الأحمر، ويتضمن 410 فيلا وجناحا فندقيا مساحة كل منها 53 مترًا مربعًا و30 حوض سباحة رئيسيا، وقاعات الاجتماعات، والطعام والبارات، كما يضم مرافق الترفيه والرياضة.