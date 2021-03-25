شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يدشّن 3 مذابح بدير القديسة «فيلومينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشّن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، 3 مذابح جديدة فى كنيسة الشهيدة فيلومينا بدير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة، أمس، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة والأنبا ساويرس، أسقف ورئيس الدير المُجَلَّس حديثًا.

دُشن المذبح الرئيس على اسم الشهيدة فيلومينا، والمذبح البحرى على اسم القديس الأنبا بيشوى، والقبلى على اسم القديس يوسف النجار.

وعقب انتهاء الطقس، ألقى البابا عظة روحية قال فيها: «كل سنة وأنتم طيبون، يعطينا الله نعمة فى تدشين هذه الكنيسة الجميلة، وكما علمت من الأنبا ساويرس أنها أول كنيسة على اسم القديسة الشهيدة فيلومينا فى الكرازة المرقسية كلها فى مصر والخارج، يوم التدشين يوم مهم لأنه عيد ميلاد الكنيسة، ونستخدم الصلوات التى استخدمها سليمان الحكيم فى تدشين هيكل سليمان فى العهد القديم».