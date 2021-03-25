شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ مشروع «حماية آثار المنتزه» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، البدء فعليًا فى تنفيذ مشروع حماية آثار المنتزه فى الإسكندرية، ويشمل 3 مواقع هى: «الحائط البحرى- الفنار- الكوبرى الأثرى»، بتكلفة 75 مليون جنيه، لمدة 12 شهرًا.

وقال أشرف حبيشى، رئيس الهيئة، لـ«المصرى اليوم»، إن الجهة المنفذة بدأت أعمالها بترميم الحائط البحرى الأثرى للأحواض السمكية، وعمل صب لمجسمات الكتل الخرسانية التى يتم التنفيذ على أساسها. وأضاف أنه تم الانتهاء من طرح المشروع على إحدى الشركات المنفذة، وإرسال خرائط مساحية وهندسية بالموقع إلى الإدارات الهندسية والفنية وحصلت على موافقاتها، وتم تشوين الكتل الخرسانية لإنزالها فى البحر تزامنًا مع التنفيذ. وأوضح أن مشروع الترميم يُعد أول مشروع بحرى متكامل لحماية وتدعيم 3 مواقع ضمن مشروع تطوير حدائق المنتزة، لافتًا إلى أن المشروع سبقته معاينة ميدانية قامت بها لجنة رسمية بتكليف من الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، لمعاينة المواقع على الطبيعة، والتعرف على حجم التأثر وإعداد دراسة شاملة.

ويُشار إلى أن إنشاء الفنار والكوبرى يرجع إلى عام 1925، وجرى استكمال البناء خلال الفترة من 1925 حتى 1936، ونفذت الهيئة المصرية لحماية الشواطئ العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية، والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 969 مليون جنيه، وشملت 5 مشروعات، ضمت مشروع حماية المنطقة أمام الكلية البحرية، ومشروع بئر، ومشروع استكمال سلسلة حواجز غاطسة لحماية الكورنيش أمام فندق المحروسة.