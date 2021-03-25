شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تكرم الأمهات المثاليات من الفنانات والنجمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن المرأة المصرية تعد رمزًا للعطاء والتحدى والنجاح داخل المجتمع، والاحتفاء بالأم يمثل حقا أصيلا لها باعتبارها الرهان الصائب فى بناء أجيال مستنيرة.

جاء ذلك خلال خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات من نجمات الإبداع والعاملات بقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، إذ منحت «عبدالدايم» شهادات تقدير للفنانات القديرات سميحة أيوب، سميرة عبدالعزيز، ليلى طاهر، رجاء حسين، الدكتورة سميرة محسن، مديحة حمدى، فردوس عبدالحميد، فتحية طنطاوى، عبلة الروينى، سهير عبدالقادر، عايدة عبدالسلام، آمال فؤاد عوض، مديحة محمد رشاد، علا عبدالفتاح.

وأضافت وزيرة الثقافة أن المرأة شريك أصيل وفاعل فى كل تقدم تنموى يتحقق حاليًا، وتعد الضمانة الفاعلة لغرس قيم الانتماء والأخلاق لتحقيق متطلبات التنمية والرخاء.

وأهدى خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، شهادة تقدير لـ«عبدالدايم»، تكريمًا لها باعتبارها أما مصرية ونموذجا للمرأة التى أسهمت بدور رائد فى خدمة الثقافة والمجتمع.

وقال: «إننا نحتفى بأجمل وأهم وأنبل رسالة تحملتها المرأة منذ بداية الخليقة، هذه المرأة التى تشهد فى العصر الحالى تكريمًا وتقديرًا لدورها الهام فى إعداد أجيال مصرية رشيدة تحمل راية التنمية والكفاح والصبر من أجل غد مشرق، والتى تبوأت أرفع المناصب، واحتلت أرقى مكانة، وليس الأمر ببعيد فنحن نحتفل بالأم تحت رعاية أول وزيرة للثقافة المصرية».

وأكد أن الوفاء ليس مجرد كلمة إنما هو معنى يستظل به المبدعون، ويطوف فى أرجائه من يدينون لأصحاب الفضل بعطائهم.