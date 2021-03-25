شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يزور أبطال القوات المسلحة المرضى والمصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن أبطال القوات المسلحة يُثبتون كل يوم بما يقدمونه من بطولات وتضحيات أنهم نبت أصيل من الشعب المصري، يحملون في أعناقهم أمانة الحفاظ على سلامة الوطن وحرية أراضيه وإعلاء كلمته.

جاء ذلك خلال زيارته عددًا من المرضى والمصابين من أبطال القوات المسلحة للاطمئنان على صحتهم، والذين يخضعون حاليًا للعلاج بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي.

وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم، والعودة لاستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، ووجه بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة، وسبل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة حالتهم الصحية. وأوضح المرضى والمصابون أنهم ممتنون للقوات المسلحة على الرعاية ومستوى الخدمة الطبية المتميزة التي تُقدم لهم ولأسرهم.