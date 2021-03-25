شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» و«التموين» توقعان بروتوكول تعاون لصكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس، بروتوكول تعاون بشأن صكوك الأضاحى لصالح الأسر الأولى بالرعاية. يتضمن البروتوكول أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحى من البقر السودانى، (600 طن لحوم)، دفعة أولى، مع الذبح في الوقت الشرعى، تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطرى.

وأكد «جمعة» و«المصيلحى» أن المشروع يعد نموذجا مثاليا للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيرى والإنسانى، ويحقق مصلحة المضحي بتعظيم ثواب الأضحية، حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون فاقد، أو مصروفات إدارية، كما يحقق مصلحة المستفيد بحصوله على حقه في الأضحية بمنتهى العزة والكرامة.

ويحقق البروتوكول الحفاظ على البيئة عبر الذبح في الأماكن المخصصة بيطريا، بعيدًا عن الذبح في الشوارع ومداخل الأبنية وإلقاء المخلفات في أماكن غير مخصّصة، ما يضر البيئة ويشوه الوجه الحضارى للمجتمع. ويحقق مشروع صكوك الأضاحى الاستفادة بالأضحية دون هدر مع تحويل ثمن جلود الأضاحي إلى لحوم لصالح المستحقين.