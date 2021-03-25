شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بالتوسع في مشروع تبطين الترع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى مشروع تبطين وتأهيل الترع، وتوفير الموارد لهذا الغرض، فى إطار مبادرة حياة كريمة، نظرًا للمردود البيئى والاقتصادى للمشروع، ومساهمته فى توفير مياه الرى وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وطالب الرئيس، خلال لقائه، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتوسع فى تعميم نظم الميكنة والتحديث الإلكترونى لمنظومة الخدمات الحكومية، استغلالًا للجهود الحالية لتطوير الريف، فى إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فى المجالات الحيوية؛ مثل الخدمات الطبية والمستشفيات والمنشآت الصحية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، باستعراض الاجتماع، التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2021/2022.

واستعرضت وزيرة التخطيط خطة التنمية المستدامة، وترتكز على الالتزام بتنفيذ مبادرات الرئيس، لتوفير حياة كريمة للمواطن، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، فى إطار رؤية مصر 2030، وزيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدى لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.