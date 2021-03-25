شكرا لقرائتكم خبر عن «الريف المصري»: تيسيرات لتقنين أوضاع 1.5 مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى تسهيلات خاصة لعملاء أراضى واضعى اليد (التقنين)، لتذليل المعوقات ومضاعفة المساندة لعملاء الشركة المخصص لهم قطع أراض بمشروع المليون ونصف المليون فدان.

ووفقا لبيان أصدرته الشركة، أمس، أكدت أنه تم منح عملاء أراضى واضعى اليد تيسيرات لتقنين أوضاعهم؛ منها أن تصبح فترة السماح بشأن سداد الأقساط عامين، بدون فوائد من تاريخ اعتماد لجنة التقنين، وتعديل مهلة سداد الأقساط إلى ٨ سنوات بفائدة ٥% بدلا من ٧ سنوات بفائدة ٥%، وسداد القسط الأول بعد سنة من تاريخ انتهاء فترة السماح من سداد الأقساط.