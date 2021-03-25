شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يعزى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فى وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيـس مجـلس الوزراء - حاكم دبى، فى وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى فى نص البرقية: "تلقينا بمزيد من الحزن والأسى نبأ وفاة شقيقكم سمو الشيخ حمدان بن ‏راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى ووزير المالية، رحمه الله رحمة واسعة وطيب ‏ثراه، بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات الخالدة، ستعطر ذكراه وتجعلها ‏ماثلة فى الأفئدة والأذهان"، مؤكدا أن شعب مصر الذى تربطه بأشقائه فى الإمارات العربية أواصر القربى والرحم ‏الذى أمر الله به أن يوصل ليشاطركم وشعب بلدكم الشقيق الأحزان فى هذا ‏المصاب الجلل.‏

وأردف المستشار الدكتور حنفى جبالى: "باسمى واسم أعضاء مجلس النواب نتقدم إليكم بخالص العزاء والمواساة، ‏داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح ‏جناته، وأن يلهمكم وشعب الإمارات صبر المؤمنين وإنا لله وإنا إليه راجعون".‏