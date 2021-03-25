شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء يلتقى وزير الخارجية لبحث مشاكل المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى- صباح اليوم - نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى والدكتور محمد الأكشر مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة، بحضور السفير عمرو فوزى مساعد الوزير للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، وذلك فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين النقابة ووزارة الخارجية فيما يخص الأطباء العاملين والمقيمين خارج مصر وما يواجههم من مشكلات ومعوقات، لبحث سبل التعاون لحلها.

وأوضحت النقابة العامة للأطباء، فى بيان، أنه خلال اللقاء طلب النقيب تحديد قنوات التواصل بينهما لسهولة متابعة المخاطبات والطلبات التى ترسلها النقابة للوزارة، ووعد الوزير سامح شكرى بحل كل مشاكل الأطباء خارج مصر طالما فى إطار القانون، قائلاً ( أنا مع كل طبيب مصرى بالخارج وفى ضهره ما لم يخترق أو يتجاوز القوانين) ووعد بتفعيل قنوات التواصل المستمر مع نقابة أطباء مصر لحل أى مشكلة ترد إليها من أبنائها بالخارج.