شكرا لقرائتكم خبر عن مترجمة لـ14 لغة.. تفاصيل حملة الترويج لموكب المومياوات الملكية أمام العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، بداية من مساء اليوم الخميس، بإطلاق حملة دعائية كبرى للترويج لموكب المومياوات الملكية على منصات التواصل الاجتماعى العربية والدولية وخاصة فى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

يأتى ذلك وفقاً للخطة الدعائية المقررة والمعتمدة من لجنة "خبراء الترويج السياحى" التى شكلها وزير السياحة والآثار برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعة.

من جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى للهيئة، إلى أن هذه الحملة الدعائية ستتضمن ترجمة كافة المواد والأفلام الترويجية للحدث إلى 14 لغة مختلفة، ليتم وضعها على الصفحات الرسمية للوزارة وللهيئة على مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وفيس بوك وتويتر ويوتيوب فى الأسواق العربية والدولية.

كما تضمنت هذه الحملة الدعائية شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة للترويج لهذا الحدث فى عدد من الأسواق السياحية الهامة والتى تمثل أهمية بالنسبة للسياحة المصرية، ومن بين هذه الدول السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وإنجلترا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا.

وفى إطار إتاحة الفرصة فى العديد من الدول لمتابعة هذا الحدث الذى سيُبهر العالم، ستقوم عدد من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية بنقله على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى عمل بث مباشر Live streaming له على قناة يوتيوب الرسمية لـلهيئة Experience Egypt، كما ستقوم عدد من المواقع الإلكترونية بنقل هذا البث المباشر من خلال قناة يوتيوب.

جدير بالذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية سيشهده العالم فى 3 إبريل المقبل، حيث يضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتارى زوجة الملك أحمس.