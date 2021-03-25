شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انطلاق الحملة الترويجية لـ موكب المومياوات الملكية بـ14 لغة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم الخميس، حملة دعائية كبري للترويج لموكب المومياوات الملكية على منصات التواصل الاجتماعي العربية والدولية.

ستقوم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بدءاً من مساء الخميس، بإطلاق حملة دعائية كبرى للترويج لموكب المومياوات الملكية على منصات التواصل الاجتماعي العربية والدولية وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وفقاً للخطة الدعائية المقررة والمعتمدة من لجنة «خبراء الترويج السياحي» التي شكلها وزير السياحة والآثار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعة.

أشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن الحملة الدعائية ستتضمن ترجمة كافة المواد والأفلام الترويجية للحدث إلى 14 لغة مختلفة، ليتم وضعها على الصفحات الرسمية للوزارة وللهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام والفيس بوك وتويتر وYou Tube في الأسواق العربية والدولية.

كما تضمنت الحملة الدعائية شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لهذا الحدث في عدد من الأسواق السياحية الهامة والتي تمثل أهمية بالنسبة للسياحة المصرية، ومن بين هذه الدول السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وإنجلترا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا.

وفي إطار إتاحة الفرصة في العديد من الدول لمتابعة الحدث الذي سيُبهر العالم، ستقوم عدد من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية بنقله على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى عمل بث مباشر Live streaming له على قناة اليوتيوب الرسمية لـلهيئة Experience Egypt، كما ستقوم عدد من المواقع الإلكترونية بنقل هذا البث المباشر من خلال قناة اليوتيوب.

يذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية سيشهده العالم في 3 إبريل المقبل، حيث يضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.