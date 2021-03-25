شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد احتفالية قطاع خدمة المجتمع بعيد الأم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، احتفالية التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعيد الأم بالتعاون مع الادارة العامة لرعاية الطلاب (إدارة النشاط الاجتماعي)، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هدى سعدى مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا والاستاذ عادل الأفيوني أمين عام الجامعة.

وقدّم رئيس الجامعة التهنئة لجميع أمهات مصر بمناسبة عيد الام مؤكداً أن الام هي صانعة الاجيال وهى نصف المجتمع بل المجتمع كله وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تولى إهتماماً كبيراً للعاملين بالجامعة كأحد مكونات الجامعة والمشارك مع المكون الاخر وهو أعضاء هيئة التدريس في تقديم المنتج الجيد وهو الطالب.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة بان الاسلام إهتم بالأم وحث على طاعتها في الكثير من المواضع وانطلاقاً من هذا الاهتمام بدأت الجامعة في تكوين صورة اجتماعية مختلفة فكان إحتفال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لأول مرة بعيد الأم.

وأشادت الدكتورة هدى السعدى مقرر المجلس القومي للمرأة بدور الأم والمرأة بشكل عام في تنمية المجتمع والتي تمثل المرأة فيه دوراً بارزاً في تربية الاجيال والمشاركة الفعالة في التنمية بشكل لا يقل عن دور الرجل.

في نهاية الاحتفال قام الدكتور يوسف غرباوى والدكتور أحمد كمال نصارى بتكريم الامهات المثاليات المشاركات في مسابقة الام المثالية للعاملين على مستوى الجامعة للعام الجامعي 2020/2021 حيث فازت السيدة منى حمام جاد أحمد بكلية التربية بالغردقة بلقب الام المثالية لجامعة جنوب الوادى لهذا العام.

شهد الاحتفالية عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس وعدد من العاملين بجامعة جنوب الوادي.