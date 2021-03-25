شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلي : أشعر بالتضائل أمام سيدات عظيمات في مصر والوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الاعلامية الكبيرة مني الشاذلي، تشرفت جدا بوجودي في جامعة الدول العربية وتشرفت اكثر بتسلمي «درع المرأة العربية» بجوار سيدات رائعات من العالم العربي تميزن في مجال الخدمة المجتمعية. كل التحية والاحترام للمجلس العربي للخدمة المجتمعية ولكل سيدة عربية تساهم في الارتقاء بمجتمعها .

وقالت الشاذلي لـ«المصرى اليوم»: «أشعر بالتضائل أمام سيدات عظيمات في مصر والوطن العربى أفنوا حياتهم في العمل المجتمعي وخدمة المشاريع التنموية،ربما يكونوا بعيدات عن الأضواء والإعلام ولكن تأثيرهن يظهر في كل مكان ويرتفى بأرواح كثيرة».

وأضافت: «أشكر المجلس العربى للتنمية المجتمعية،واتمنى ان أقدم المزيد في العمل التنموى». يذكر أن الإعلامية منى الشاذلى بالإضافة إلى عملها الإعلامى تشارك في العديد من المشاريع التنموية والتنويرية الحكومية والغير حكومية».