شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عفيفي : سيدنا النبي حذرنا من الحكم عن الموتى بالجنة أو النار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامي، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الحكم على أحد بدخوله الجنة أو النار، مستشهدا بالحديث الشريف: «من فعل من هذه القاذورات شيئا ثم مات، فأمره إلى الله ان شاء عذبه أو عفا هذا».

وتابع عفيفى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم: «القاذورات وهى الكبائر العظيمة التي يرتكبها البعض، فبعد موته لا يجوز لاحدا أن يتحدث عن هو في الجنة ام النار، فلا أحد يعلم نهايته، فقد يكون تاب».