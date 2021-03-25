شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات عاجلة لمحافظ الإسكندرية من موقع انهيار عقار محرم بك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، 5 قرارات عاجلة في واقعة انهيار سقف عقار بمنطقة محرم بك، مساء اليوم، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر.

واثناء تفقده موقع الانهيار كلف «الشريف» لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقار وعمل تقرير نهائي لتحديد موقفه النهائي، فضلا عن الإزالة الفورية للأجزاء الخطرة منه.

ووجه بفصل جميع المرافق عن العقار المنهار، والإخلاء الفوري للعقار من السكان دون المنقولات، وذلك كإجراء احترازي، حفاظاً على سلامتهم.

وفي سياق متصل، قرر الشريف رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

كان شخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخر، مساء اليوم الخميس، إثر انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة غربال بحي وسط الإسكندرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق علوية، بناء قديم، وانهيار سقف الطابق الثالث حتى سطح الأرض، وجري فرض كردون أمني وجاري رفع الأنقاض.

أسفر الحادث عن مصرع كل من «أحمد خميس أحمد» 42 عاما، و«زكريا خليل إبراهيم» 60 عاما، وإصابة «محمد زكريا خليل»، وجرى نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عاجل - مصرع شخصين وإصابة آخر في انهيار سقف عقار قديم بالإسكندرية- فيديو وصور

عاجل - مصرع شخصين وإصابة آخر في انهيار سقف عقار قديم بالإسكندرية- فيديو وصور

عاجل - مصرع شخصين وإصابة آخر في انهيار سقف عقار قديم بالإسكندرية- فيديو وصور

عاجل - مصرع شخصين وإصابة آخر في انهيار سقف عقار قديم بالإسكندرية- فيديو وصور

عاجل - مصرع شخصين وإصابة آخر في انهيار سقف عقار قديم بالإسكندرية- فيديو وصور

5 قررات عاجلة لمحافظ الاسكندرية من موقع عقار محرم بك المنهار

5 قررات عاجلة لمحافظ الاسكندرية من موقع عقار محرم بك المنهار

5 قررات عاجلة لمحافظ الاسكندرية من موقع عقار محرم بك المنهار

5 قررات عاجلة لمحافظ الاسكندرية من موقع عقار محرم بك المنهار