شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبي يطالب الحكومة الليبية بمنع نقل المهاجرين غير الشرعيين والسلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن ليبيا شهدت تغيرات إيجابية في الأسابيع الماضية، وأضاف أن على الحكومة الليبية السيطرة على أراضيها لمنع نقل المهاجرين غير الشرعيين والسلاح.

وأشاد سفير الاتحاد الأوروبي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «آخر الأسبوع» المذاع على قناة صدى البلد، بتسلم الحكومة الانتقالية مهامها في ليبيا، مؤكدًا أن هناك تغيرات إيجابية في الوضع الليبي خلال الأسابيع الماضية، ودعا الحكومة الليبية السيطرة على أراضيها لمنع نقل المهاجرين غير الشرعيين والسلاح.

وشدد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، تعيش إلى جانب إسرائيل، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي أكبر داعم للسلطة الفلسطينية والأونروا.

وأعرب السفير عن سعادته بإطلاق مصر مشروع تطوير قرى الريف، موضحا أن الاتحاد يدعم العديد من المشروعات التنموية في المناطق الريفية بمصر، مشيرا إلى أنه زار محافظة المنيا مؤخرا، ويحاول زيارة كافة المحافظات المصرية، للتعرف على مختلف المجالات عن قرب وتفقد المشروعات التي يدعمها الاتحاد.