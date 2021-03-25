شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة التروسيكل : كنت بحلم برخصة أخدت شقة ومحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السيدة المصرية ناهد جمال سعيد، المعروفة إعلامياً بـ«سيدة التروسيكل»، «إنها كانت تحلم برخصة فقط الرخصة، اروح أطلعها، ولكن بعد مكالمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقيت نفسي أخدت شقة بعقد 20 سنة ومحل، واستقبال جميل من المحافظ ونائب المحافظ».

ووجهت «ناهد» رسالة محبة عبر فضائية «الشمس» مع الإعلامي حسن محفوظ، مساء اليوم الخميس: «سيادة الرئيس ربنا يخليك لينا، تحيا مصر تحيا مصر، مصر هتكبر بحضرتك، أنا فخورة بسيادتك رئيسي، ربنا يخليك لينا».

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه السيدة ناهد جمال سعيد أو «سيدة التروسيكل» كما لقبتها السوشيال ميديا، وفي استجابة عاجلة منح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقد شقة ورخصة محل للسيدة ناهد لتستطيع تدبير نفقات بناتها الخمس بعد أن كانت تعمل على «تروسيكل» لتدبير نفقاتهن

وكانت قصة السيدة ناهد كانت قد انتشرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتم استضافتها في عدد من المواقع والبرامج الإخبارية تثميناً لقصة كفاحها، بعدها أجرى الرئيس السيسي مكالمة مع أحد البرامج الفضائية وجه فيها بتقديم الدعم للسيدة واعتبرها نموذجاً للست المصرية التي تتحمل وتصبر على تربية الأبناء.