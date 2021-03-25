شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : وظائف شاغرة للمعلمين والإداريين بمدرستين للتكنولوجيا التطبيقية (التفاصيل والرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل بمدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 15 مايو، ومدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك خلال الفترة من 25 مارس 2021 وحتى 15 إبريل 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg

وتضم المدرستين تخصص صيانة السيارات (مركبات خفيف)، وتخصص إصلاح هياكل السيارات، وتخصص دهان هياكل السيارات، أما تخصص صيانة سيارات النقل والحافلات فسيتم تطبيقه بمدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية فقط.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن فريق عمل المدرستين سيشكل من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس الحكومية والحكومية لغات، وسيتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي ومـوجـهي التعليـم العام والفني من العاملين بمديريات التربية والتعليم، أما فيما يتعلق بالوظائف المتخصصة فستتاح لمعلمي ومـوجـهي التعليم الـفني فقط من العاملين بمديريات التربية والتعليم.

وأوضح مجاهد أن المقبولين سيتمتعون بالعديد من المميزات مثل الحوافز المادية، والتدريبات التقنية عالية المستوى على أيدي خبراء معتمدين، والعمل في بيئة عمل متميزة وتطبق المعايير الدولية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه سيتم خضوع كافة المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى مقابلات شخصية بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال شهر إبريل، وسيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهـة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

وأوضح بصيلة، أن الوزارة ستتعاون مع المزيد من شركات القطاع الخاص وإدراج تخصصات ومجالات حديثة تطبق لأول مره بمدارس التعليم الفني؛ من أجل تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بمصر، وتحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات المهنية التي يتم تطبيقها حتى تواكب المستويات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة وتساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية.