شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: معدلات الشفاء من «كورونا» تكسر حاجز الـ151 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة عن خروج 520 متعافيًا من فيروس «كورونا» من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 151444 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 641 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصُّد والتقصِّى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا إلى تعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا حتى الآن هو 197350، من ضمنهم 151444 حالة تم شفاؤها، و11720 حالة وفاة.

وتواصل «الصحة» رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض مُعْدِية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المُعْدِية.