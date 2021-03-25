شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة ترد على تجاوزات واتهامات نشرها أستاذ بكلية الإعلام تجاه الإعلاميين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستنكر الهيئة الوطنية للصحافة التجاوزات والاتهامات التي نشرها أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة تجاه الإعلاميين والصحفيين والتي بلغت حد السباب دون أي وازع من قيم وأخلاق تمثل السياج الواقي بين النقد الذي يهدف إلى الإصلاح والبناء وبين كيل الاتهامات الباطلة التي تغذي الفتنة والفرقة.

وتؤكد الهيئة أنه كان ينبغي على عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام الإلتزام بمعايير المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي التي يدعي بهتاناً غيابها عن المشهد الإعلامي المصري.

وتشير الهيئة الوطنية للصحافة إلى قيامها بإتخاذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون للحفاظ على كرامة العاملين بالمنظومة الإعلامية والصحفية.

وتؤكد في الوقت نفسه على أن ما يشهده وطننا الحبيب من إنجازات كبيرة في جميع المجالات والعمل على ترسيخ القيم والأخلاق الحميدة يستدعي إعلاء الصالح العام فوق أي مصالح شخصية مهما كانت دوافعها.