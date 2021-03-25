شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتابع جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى ونظام التسجيل المُسبق للشحنات «ACI».

جاء ذلك، خلال اجتماعه مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، وشارك فى الاجتماع عبر تقنية «فيديو كونفرانس» الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقال «مدبولى» إن الحكومة تبذل كثيرًا من الجهد لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع، ولكن مازال أمامها الكثير، ولذا تتابع هذا الملف أولًا بأول لإحداث نقلة نوعية به.

وأضاف أنه يوجد توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحويل جميع الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية، بهدف زيادة حركة التجارة وجذب التوكيلات العالمية، موجهًا بضرورة العمل على تيسير الإجراءات لأهمية هذا الملف البالغة، موضحًا: «نحن مُصِرُّون على تحقيق إنجاز فيه».

وخلال الاجتماع، تم استعراض المخطط المبدئى لتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية للخدمات الجمركية وتطبيق المنظومة الإلكترونية «نافذة»، وتم عرض البرنامج الزمنى لـ14 مركزًا لوجستيًا فى أنحاء الجمهورية، حيث بلغت نسب الإنجاز 100% فى المراكز اللوجستية الخاصة بمطار القاهرة الجوى وموانئ بورسعيد وبورفؤاد والعين السخنة وشرق التفريعة ومصر الجديدة والأدبية والإسكندرية ودمياط، وجارٍ تجهيز المراكز اللوجستية فى الدخيلة وشارع الطيران بمدينة نصر.

وتمت الإشارة إلى الموقف التنفيذى لتفعيل لجان الفحص، والتى تتم من خلال تشكيل لجنة بكل مركز لوجيستى لحصر ودراسة وبحث جميع المعوقات التى تعوق العمل بالمركز وتقديم الحلول للمشاكل والإسهام فى تشغيل المركز بالشكل الأمثل، ودراسة توفير نظام مميكن للتظلمات، فضلًا عن إنشاء مركز اتصالات بمصلحة الجمارك للإسهام فى تلقى شكاوى المتعاملين، وتطبيق نظام الحضور والانصراف بميناءى الإسكندرية والسخنة.

وتمت الإشارة إلى أنه تم استكمال إجراءات تشكيل فريق من الجمارك وجهات العرض الرقابية للعمل أيام الجمعة لإنجاز الشهادات بجميع المراكز اللوجستية للإسهام فى تقليل فترة الإفراج عن البضائع، فضلًا عن تدريب 58 مُثمِّنًا، بدأوا العمل الفعلى، وجارٍ تدريب 248 متدربًا بالمعهد الجمركى للعمل بمجال التثمين.